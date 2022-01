Ein vermeintlich stärkerer Dollar und schwächerer Euro hilft der Exportnation Deutschland, ihre Waren in die USA zu exportieren. Was in den USA passiert, ist nicht 1:1 auf die Eurozone übertragbar, doch wenn die Fed an der Zinsschraube dreht, muss die EZB es auch tun. Schließlich haben wir inzwischen auch eine Inflation von über fünf Prozent. Das mag manch eine*r unterbewusst denken. Doch so einfach ist es nicht.