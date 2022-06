In solchen Branchen wird seit jeher viel hin und her gewechselt, aber in der Regel nicht der Sektor. Dies änderte sich mit Covid. Eine weitere Studie des IAB am Beispiel des Gastgewerbes Berlin-Brandenburg zeigt, wohin die Angestellten der am stärksten durch Corona betroffenen Sparten wechselten. Zu den "Ausweichbranchen" gehörten demnach der Einzelhandel, Test- und Impfzentren, Callcenter oder Post- und Kurierdienste.