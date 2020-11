Nur rund 18 Kilometer trennen Deutschland und Dänemark am Fehmarnbelt, einer Wasserstraße in der Ostsee. Bislang verbinden Fähren die beiden Länder, in 45 Minuten bringen sie Passagiere auf die andere Seite. Ab 2029 soll es nach dem Willen von Deutschland und Dänemark einen deutlich schnelleren Weg geben: unter dem Meer hindurch. Der Fehmarnbelt-Tunnel soll der längste Absenktunnel der Welt werden, der von Autos und Zügen genutzt werden kann - wenn er denn tatsächlich gebaut wird.