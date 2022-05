Neue Studie : Wie nachhaltig sind "grüne" Geldanlagen?

Nachhaltige Geldanlagen boomen - nach den Zahlen des Bundesverbands Investment und Asset Management sind in Deutschland mehr als 580 Milliarden Euro allein in nachhaltigen Fonds investiert. Und jeder sechste Euro, der neu angelegt wird, fließt in solche Anlageprodukte. Doch ob die Gelder tatsächlich entsprechend investiert werden, also in "sustainable finance", ist nicht immer gesichert.