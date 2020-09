Wie Geldwäsche verhindert werden soll

Nach dem Einschleusen des Geldes in den legalen Kreislauf geht es meist darum, die Spuren weiter zu verwischen. Dafür wird das Geld auch über Grenzen hinweg möglichst oft hin- und her verschoben. Hierbei spielen auch die sogenannten Steueroasen und von Strohmännern betriebene Briefkastenfirmen eine Rolle. Mit dem "sauberen" Geld werden dann am Ende etwa Immobilien oder Aktien gekauft - ein Rückschluss auf die Straftaten am Anfang der Kette ist oft kaum mehr möglich.