Die Justizbehörden befinden sich damit in einem Rosenkrieg zwischen Bund, Land und lokalen Ermittlern und Richtern. So ungewöhnlich es war, dass ein Landesjustizministerium die Durchsuchung von Bundesministerien anordnet, so pikant könnte es sein, wenn am Ende ein Landgericht über den Streit zwischen Berlin und Osnabrück entscheiden müsste.