In mehreren Schlachthöfen in Deutschland ist das Coronavirus ausgebrochen. Branchenkritiker bemängeln schon lange die Zustände in der Fleischindustrie. Die Arbeits- und Wohnbedingungen seien nicht erst seit der Pandemie prekär. Am Mittwoch trifft sich das Bundeskabinett, um über Konsequenzen aus den gehäuften Corona-Infektionen in fleischverarbeitenden Betrieben zu beraten.