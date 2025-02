Jüngere Deutsche essen wieder mehr Fleisch

Produktion längst nicht auf Höchststand von 2016

Jeder Vierte isst täglich Fleisch oder Wurst

Fast jeder Vierte in Deutschland isst täglich Fleisch oder Wurst. Das geht aus dem im vergangenen Jahr vom Bundeslandwirtschaftsministerium veröffentlichten Ernährungsreport hervor. 39 Prozent kaufen vegetarische oder vegane Alternativprodukte. Weil sie schmecken und gesund beziehungsweise gut für Klima wie Umwelt sind - so erklären die Käufer ihre Beweggründe. Auch Tierschutz wird häufig genannt.

Laut einer repräsentativen Befragung von Yougov haben 60 Prozent der Menschen in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten unverändert viel Fleisch und Wurst gegessen wie in den zwölf Monaten zuvor. An der Befragung am 6. Februar nahmen 1.763 Erwachsene in Deutschland teil. 26 Prozent verzehrten demnach weniger Fleisch, lediglich vier Prozent mehr.