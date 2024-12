Kennzeichnung von Tierhaltung auch in Restaurant und Imbiss?

Am Mö-Grill in der Mönckebergstraße in Hamburg drängen sich die Hungrigen: Der Shopping-Marathon zur Weihnachtszeit zehrt an den Kräften, die schnelle heiße Wurst zwischendurch ist da sehr willkommen. Was da auf dem Grill brutzelt, sieht verlockend aus - aber was für ein Leben das Tier hatte, aus dem die Wurst gemacht ist - das ist unklar.