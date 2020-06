Was ist das "Grundübel" der Fleischindustrie?

In einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies wurden in dieser Woche hunderte neue Corona-Fälle registriert. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück müssen in den nächsten Tagen noch rund 5.300 Mitarbeiter getestet werden. Im Landkreis Gütersloh wurden daraufhin alle Schulen und Kitas wieder geschlossen. Rund um den Betrieb befinden sich inzwischen etwa 7.000 Menschen in Quarantäne.