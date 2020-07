In der Stellungnahme wird ein Branchentarifvertrag als Alternative genannt. Dieser "wäre das effektive Mittel, um Schlupflöcher für schwarze Schafe zu schließen". In einem Branchentarfivertrag könnten dann auch Vorgaben zur Unterbringung von Leiharbeitern gemacht werden, was in einem Gesetz nicht möglich sei.