Die in der Corona-Krise von Insolvenz bedrohte Fluggesellschaft Lufthansa will die staatlichen Stabilisierungshilfen "so rasch wie möglich" zurückzahlen. Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister sagte der Funke Mediengruppe, der Konzern wolle sich lieber wieder am Kapitalmarkt finanzieren. Dies sei viel günstiger.



Von der insgesamt neun Milliarden Euro umfassenden deutschen Staatshilfe hat der Konzern bislang 2,3 Milliarden abgerufen und eine Milliarde Euro wieder zurückgezahlt. Einen Zeitrahmen für die Rückzahlung der restlichen Staatshilfen nannte Hohmeister nicht. Im Sommer vergangenen Jahres musste der Staat den Airline-Konzern vor der Insolvenz retten.



Der Bund hatte auch 20 Prozent der Aktien der Fluggesellschaft für rund 300 Millionen Euro erworben. Inzwischen ist die Beteiligung mit dem deutlich gestiegenen Aktienkurs weit mehr als 1,2 Milliarden Euro wert. Für die Steuerzahler neben den hoch verzinsten Krediten für die Airline offenbar ein guter Deal: "Dem Buchwert nach hat der deutsche Steuerzahler aktuell Gewinn gemacht", sagte Hohmeister.



(Quelle: afp)

Bildquelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB