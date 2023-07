Bei Verspätung oder Flugausfall müssen sich die Fluggäste nach der Fluggastrechteverordnung an die Fluggesellschaft wenden, die den Flug tatsächlich durchgeführt hat oder hätte durchführen müssen. Zu beachten ist aber, dass die Verordnung nur für Flüge gilt, die in der EU angetreten werden oder die EU als Ziel haben. Bei einem Flug in die EU muss zudem die durchführende Airline ihren Sitz in der EU haben. Anderenfalls muss sich der Verbraucher an die Fluggesellschaft halten, mit der der Vertrag geschlossen wurde.