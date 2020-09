Coronavirus - Flughafen Frankfurt

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Lufthansa-Aktionäre bekommen für das vergangene Geschäftsjahr wegen des Coronavirus keine Ausschüttung. Das erklärte der Dax-Konzern. So will die Lufthansa sicherstellen, in der Krise liquide zu bleiben. Vorangegangen waren Gerüchte über eine mögliche Staatsbeteiligung.



Der Coronavirus verhagelt die Nachfrage. So lagen Neubuchungen bei den Konzernairlines etwa 50 Prozent niedriger. Darüber hinaus verzeichnen die Fluglinien eine deutlich steigende Anzahl von Flugstornierungen.