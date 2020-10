Tesla-Chef Elon Musk hat das Potential Ostdeutschlands längst erkannt. Er baut künftig in Brandenburg eine halbe Million E-Autos pro Jahr. Aber auch in der thüringischen Provinz tut sich was: Einer der größten Elektrobatterie-Hersteller der Welt (CATL) errichtet gerade sein erstes Europa-Werk im 28.000 Einwohner Ort Arnstadt.