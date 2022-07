Auf der Homepage des französischen Netzbetreibers RTE zeigt ein Balkendiagramm in leuchtenden Farben den Anteil der einzelnen Energiequellen am Strommix. Der gelbe Balken hat seit einigen Tagen an Strahlkraft verloren: Die Atomenergie liegt deutlich unter dem Normalniveau von 70 Prozent. 29 der insgesamt 56 Atommeiler in Frankreich produzieren aktuell keinen Strom. Ein beachtlicher Wert für ein Land, das wie kaum ein anderes in Europa von der Kernenergie abhängig ist.