Aldi übernimmt 567 Märkte in Frankreich.

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Deutschlands Discount-Marktführer Aldi will sein Standbein in Frankreich stärken und 567 Filialen des Wettbewerbers Leader Price übernehmen. Aldi Frankreich habe ein bindendes Angebot für die Läden und drei Lager abgegeben, bestätigte ein Sprecher von Aldi Nord. "Mit diesem Schritt will Aldi in Frankreich seine Marktposition weiter ausbauen", sagte er.



Der Verkäufer, die französische Casino-Gruppe, berichtete, die Vereinbarung mit Aldi sehe einen Kaufpreis von 735 Millionen Euro vor.