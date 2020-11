Auch an anderer Stelle spart Fraport - so sehr, dass im dritten Quartal sogar ein operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vor Sondereinflüssen von gut 29 Millionen Euro erzielt wurde. Im zweiten Quartal stand da noch ein Verlust von 107 Millionen Euro. Die Kostensenkungen greifen, doch die Auswirkungen der Krise schmerzen, vor allem in Frankfurt.



Fraport gilt als "Jobmotor" im Rhein-Main-Gebiet. Zuletzt arbeiteten 22.000 Mitarbeiter dort. "Allerdings sind die Arbeitnehmer am Flughafen Frankfurt recht gut abgesichert", sagt Analyst Dirk Schlamp von der DZ-Bank. "Wer 15 Jahre oder länger beschäftigt ist und älter als 40 Jahre, der ist faktisch unkündbar." Doch einige Mitarbeiter gehen vorzeitig in den Ruhestand, der geplante Abbau von 4.000 Jobs kommt deshalb und etwa durch ein Freiwilligenprogramm gut voran. Über etwa 300 Stellen verhandelt das Unternehmen noch, hofft aber, ohne betriebsbedingte Kündigungen auszukommen.