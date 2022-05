Auch bei den 19 Familienunternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind, ist der weibliche Anteil in Geschäftsführungen mit 16,4 Prozent deutlich größer. "Sie stehen am stärksten im öffentlichen Fokus, unterliegen einer strengen Transparenzpflicht und sind meist internationaler aufgestellt", schreibt die AllBright Stiftung. Familienmitglieder sitzen dort häufig im Aufsichtsrat und halten einen großen Teil der Aktien, während die Geschäftsführung an familienfremde Manager übertragen wird. So ist es beispielsweise bei BMW, Continental oder Henkel, die zudem weibliche Führungsmitglieder beschäftigen.