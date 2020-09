Jennifer Morgan ist seit 2019 Co-Vorstandssprecherin und Mitglied des SAP-Vorstands.

Genau das war das Ziel des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen, das der Bundestag am 6. März 2015 billigte. Im Mai desselben Jahres trat es in Kraft. Es verpflichtete Unternehmen, die sowohl voll mitbestimmungspflichtig als auch börsennotiert sind, zu einem Frauenanteil von 30 Prozent in ihren Aufsichtsräten. Aktuell treffen diese beiden Eigenschaften auf 105 deutsche Firmen zu.