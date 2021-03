Volkswagen rechtfertigt das auf Nachfrage: Es sei in erster Linie darum gegangen, das Fehlverhalten konsequent abzustellen. Das komplette Scania-Busgeschäft sei eingestellt worden, man habe betroffene Mitarbeiter und Manager entlassen. Volkswagen zog in Indien also die Notbremse. Aber die indischen Behörden hat Scania nicht informiert, das räumt VW auf Nachfrage ein.