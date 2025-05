Zehn Jahre Frauenquote: Chefetagen noch nicht weiblich genug

Vor zehn Jahren ist das "Führungspositionengesetz" in Kraft getreten. Was hat die Frauenquote in den Chefetagen von Unternehmen bewirkt? Und wo sind noch wichtige Stellschrauben?

Zehn Jahre Frauenquote: Es gibt heute mehr Frauen in Führungspositionen, aber es bleibt noch viel Luft nach oben. Quelle: dpa

In den Aufsichtsräten und Vorständen großer, deutscher Unternehmen gibt es heute so viele Frauen wie noch nie. Großen Anteil daran hat das vor zehn Jahren eingeführte Führungspositionengesetz, das eine feste Frauenquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten bestimmter Firmen vorsieht.

Der Initiative Fidar (Frauen in die Aufsichtsräte) zufolge sind heute 37,5 Prozent der Aufsichtsräte in der Privatwirtschaft Frauen, vor zehn Jahren waren es noch 19,9 Prozent. Doch da gibt es noch Luft nach oben, sagt nicht nur Wiebke Ankersen von der Allbright-Stiftung. Sie setzt sich für mehr Frauen und Diversität in den Chefetagen der Wirtschaft ein.

Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, klärt, wie es in Deutschland um die Gleichberechtigung steht und was es zu verbessern gibt. 08.03.2024 | 7:59 min

"Vom Ziel der Parität immer noch weit entfernt"

Gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen und bessere Unternehmensresultate durch gemischte, moderne Führungsteams sind das Ziel. Denn Gleichstellung sei nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern stärke auch die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Das Führungspositionengesetz war 2015 ein deutliches Signal, dass Handlungsbedarf besteht. Wir hatten vor zehn Jahren sechs Prozent Frauen in den Vorständen. Das war im internationalen Vergleich haarsträubend gering. „ Wiebke Ankersen, Allbright-Stiftung

"Bei den 40 Dax-Unternehmen sind wir bei einem Frauenanteil von 25,7 Prozent in den Vorständen und rund 40 Prozent in den Aufsichtsräten", fügt Ankersen hinzu. "Das ist natürlich immer noch weit entfernt vom Ziel der Parität."

Jede fünfte Vorstandsposition in DAX-Konzernen ist mittlerweile mit Frauen besetzt. Von Parität kann aber noch lange keine Rede sein. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller berichtet. 17.12.2024 | 1:00 min

Divers besetzte Teams erzielen bessere Leistungen - das ist vor allem bei den großen Unternehmen angekommen. In ihrem Top-Management gibt es immer mehr Frauen. Eine Bilanz über zehn Jahre zeigt einen Anstieg auf Rekordniveau. "Ohne gesetzlichen Druck gab es zuvor quasi keinen Fortschritt", kritisiert Fidar-Präsidentin Anja Seng.

Jahrelang hoffte man, die Wirtschaft auf freiwilliger Basis vom Know-how der Frauen in der Führung zu überzeugen, gebracht hat es wenig. Die Quote sei deshalb ein Erfolg gewesen.

Auch in der Politik gibt es noch lange kleine Geschlechter-Parität:

Frauenanteil in den Parlamenten ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Am meisten Bewegung bei Dax-Unternehmen

Am meisten getan hat sich bei den Dax-Firmen. In Vorständen von Börsenunternehmen hat sich der Frauenanteil in den letzten zehn Jahren bis zum Stichtag 1. April 2025 von fünf auf 20,2 Prozent vervierfacht und in den öffentlichen Unternehmen auf 31 Prozent mehr als verdoppelt.

Ab den 80er-Jahren gibt es den Weg aufs berufliche Podest, auch wenn er einem Glücksspiel gleicht. Collien Ulmen-Fernandes checkt: Was hindert Frauen heute noch am Aufstieg? 11.10.2022 | 42:23 min

Im Dax hat der Hautpflege- und Kosmetikkonzern Beiersdorf die Nase vorn. Mit einem Frauenanteil von 58,3 Prozent im Aufsichtsrat und 42,9 Prozent im Vorstand liegt das Unternehmen in allen Rankings in der Spitzengruppe. Im S-Dax für kleinere Unternehmen führen der Finanzberater MLP SE und die Parfümerie-Filialkette Douglas die Liste an.

Laut der geschäftsführenden Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) ist die angestrebte Zielgröße von 30 Prozent in den Aufsichtsräten von rund 100 großen, deutschen Unternehmen inzwischen erreicht. Dennoch ist es noch ein weiter Weg, bis Parität selbstverständlich wird und gar nicht mehr der Rede bedarf. Deutschland liegt hier im internationalen Vergleich weit zurück.

Frauenquote: So richtig hat die politische Idee in der Politik in all den Jahren nicht gezündet. 30.12.2020 | 15:43 min

Kleine Firmen setzen kaum auf Frauen

In den skandinavischen oder angelsächsischen Ländern sieht es deutlich besser aus in Sachen Geschlechterparität. Hierzulande spielt auch noch eine entscheidende Rolle, wie groß das Unternehmen ist und wer das Sagen hat. Je "unauffälliger" die Firma, desto weniger Frauen gibt es in der Führung, so scheint es.

Transparenz spielt eine große Rolle. Familienunternehmen haben weniger öffentlichen Druck und manchmal fehlt das Korrektiv. Je privater das Unternehmen, desto geringer der Anteil der Frauenquote. „ Wiebke Ankersen, Allbright Stiftung

Das Know-how bringen Frauen allemal mit. Seit 2012 gibt es in den Studienfächern Jura und Betriebswirtschaftslehre mehr Absolventinnen als Absolventen. Frauen sind somit von der Pike auf im System drin, schaffen es in Deutschland aber oft nicht bis ganz nach oben.

In vielen Teilen der Welt sind Frauen und Mädchen zum Internationalen Frauentag auf die Straße gegangen. 08.03.2025 | 0:18 min

Wenn sie es dann doch schaffen und zu dem geringen Teil gehören, der eine Top-Management-Position erhalten, sind sie Spitzenverdienerinnen. Frauen bekommen dann meist mehr Gehalt als ihre männlichen-Manager-Kollegen. Die Gender Pay Gap also einmal umgekehrt - eben, weil Frauen an der Spitze rar sind und sich ihre Spitzenposition dann bestens bezahlen lassen.

Der Staat ist gefragt

Was müsste sich künftig ändern, um mehr Parität in den Chefsesseln der deutschen Wirtschaft zu erreichen? In welchen Punkten sollte Deutschland nachbessern? Wiebke Ankersen von der Allbright-Stiftung sieht den Staat an drei Stellen gefragt, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen:

"Erstens: Er muss flächendeckende, bezahlbare Kita-Plätze schaffen.

Zweitens muss er das Ehegatten-Splitting abschaffen. Da bezahlt der Staat nämlich dafür, dass Frauen zuhause ihre Kinder erziehen.

Drittens sollte das Elterngeld und die Elternzeit 50/50 aufgeteilt werden. Das Teilzeitproblem bei Frauen ist ein deutsches Phänomen. In keinem anderen Industrieland ist es der Fall."

„ Dr. Wiebke Ankersen, Allbright Stiftung

Zehn Jahre Führungspositionengesetz haben viel bewirkt, aber eben noch nicht alles erreicht. Nach wie vor herrscht in mancher deutschen Chefetage eine vergleichsweise konservative Unternehmenskultur.

Gender Pay Gap und Gender Care Gap ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen