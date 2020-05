Mehr als verdoppelt haben sich die Zahlen seit dem 20. April im Vergleich zur Woche davor außerdem im Westenhellweg in Dortmund, in der Flinger Straße in Düsseldorf und in der Königsstraße in Stuttgart. Ebenso in der Ehrenstraße in Köln, wo die Zahlen so stark anstiegen, dass sie nur noch gut ein Drittel unter dem Vor-Corona-Niveau von April 2019 lagen.