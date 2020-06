Mitte Juni 2010 erhält der deutsch-amerikanische Finanzinvestor Nicolas Berggruen den Zuschlag für die Übernahme von Karstadt. Er will das Unternehmen neu ausrichten, erreicht Mitnachlässe, tilgt Schulden und investiert in die Häuser. Die Mitarbeiter helfen über Gehaltsverzicht bei der Umstrukturierung, was 2013 dann deren Unmut auslöst.