Im Fall Gamestop zählten die Leerverkäufer auch auf naheliegende Zweifel, ob Gamestop angesichts der Krise den Sprung in die Onlinewelt schafft – zumal hier die Konkurrenz durch Amazon & Co. groß ist. Nur ging die Rechnung aufgrund der Kleinanleger nicht auf und der Gamestop-Kurs stieg, was Melvin an den Abgrund brachte.