Gamestop-Aktie geht wieder steil nach oben

Am Sonntag postete Gill auf X eine Skizze eines Mannes, der sich in einem Stuhl nach vorne lehnt - ein beliebtes Meme unter Gamern, das darauf hindeutet, dass es ernst wird. Es ist sein erstes Posting auf X, nachdem er seit Mitte 2021 nicht mehr auf Social Media-Plattformen zu sehen war.

Aktien-Spekulationen gegen Hedgefonds

Dort hatte Gill über die Gewinne berichtet, die er mit seinen Investitionen erzielt hatte, was zu einer Welle des Interesses an Gamestop führte. Die Aktien waren in der letzten Januarwoche 2021 um 400 Prozent in die Höhe geschnellt, bevor sie in der darauffolgenden Woche wieder auf das Niveau vor dem Anstieg zurückfielen.