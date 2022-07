Die Bundesregierung und die 16 Regierungschefs und -chefinnen der Länder müssten sich gezielt abstimmen und gemeinsame Beschlüsse dazu fassen, was zu tun sei, um die Krise zu bewältigen. Giffey erinnerte an das Krisenmanagement in der Anfangszeit der Corona-Pandemie 2020. "Wir waren immer stark, wenn es einen sehr eng abgestimmten Verlauf zwischen Bund und Ländern gab." Auch im Hinblick auf die Gaskrise müsse es "eng abgestimmt gehen". "Wir haben ja Übung darin. Das muss ein ähnlicher Prozess sein." In erster Linie sei wichtig, die Versorgung der Privathaushalte und der kritischen Infrastruktur sicherzustellen. "So ist es ja auch gesetzlich vorgeschrieben."