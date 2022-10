Der Preis für eine Megawattstunde Erdgas kostete an der deutschen Energiebörse EEX zum Wochenbeginn weniger als 30 Euro. Einen Monat zuvor lag der Wert noch bei mehr als 200 Euro. Es geht um den Spotmarkt - also Gas, das man heute kauft und morgen bezieht. Bis Mitte 2021 lag der Spotmarkt-Preis in der Regel zwischen zehn und 30 Euro. Bei Terminkontrakten - also Verträgen mit garantiertem Preis für spätere Lieferungen - ging es in den vergangenen Wochen preislich ebenfalls bergab.