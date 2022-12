Die Börsenpreise wirken bei Gas (und auch bei Strom) mit zeitlicher Verzögerung. Was die Versorger heute am Markt zahlen müssen, kommt nicht morgen im Geldbeutel der Verbraucher an. Das liegt an der sogenannten "strukturierten Beschaffung" der Versorger, also der Stadtwerke und anderer Gaslieferanten, von denen Verbraucher das Erdgas beziehen. Sie beschaffen sich Gas in der Regel langfristig.