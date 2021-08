Es werde ab Samstag bis Mittwochfrüh gestreikt, teilte die GDL am Freitag mit. Im Personenverkehr beginne der Streik erst am Montag, 23. August, um 2 Uhr. Schon ab Samstag um 17 Uhr werde der Güterverkehr bestreikt. Die Arbeitsniederlegungen sollen am Mittwoch um 2 Uhr enden."Wir haben erneut Rücksicht auf das vor uns liegende Reisewochenende genommen", sagte Weselsky. "Das werden wir in Zukunft nicht mehr gewährleisten können."