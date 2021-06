Lokführer-Gewerkschaft GDL kündigt Streik an

Bahn-Reisende müssen in der Sommerreisezeit mit erheblichen Behinderungen rechnen. Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn kündigte die Lokführergewerkschaft GDL am Dienstag die "Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen" an. Ein Termin für einen Streik nannte sie aber noch nicht.