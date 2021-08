"Wir können Verbesserungen und bessere Angebote nur über Arbeitskampfmaßnahmen erreichen", betonte Weselsky. Und er wurde noch deutlicher: "Wer den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die Taschen greifen will und sich selber schamlos bedient, der hat keine andere Antwort verdient", sagte er in Richtung des Managements der Deutschen Bahn AG. "Wir haben es hier mit einem Selbstbedienungsladen zu tun."