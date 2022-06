Einigung in den Tarifverhandlungen für das Gebäudereiniger-Handwerk: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) verständigten sich am Donnerstagabend in einer zweiten Verhandlungsrunde in Frankfurt am Main auf einen Tarifvertrag.