Vorsicht hat für viele Anleger in Deutschland oberste Priorität - Tendenz steigend. In einer Umfrage für den Bundesverband deutscher Banken (BdB) zeigte sich nur knapp jeder fünfte (19 Prozent) offen dafür, künftig ein höheres Risiko bei der Geldanlage einzugehen, um damit gegebenenfalls mehr aus seinem Geld zu machen. Befragt wurden Anfang Dezember 1.003 Erwachsene in Deutschland