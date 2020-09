Spiel für Spiel strömen zehntausende Menschen in die Allianz Arena in München.

Quelle: dpa

Und die deutschen Vereine? Von ihnen mischt vor allem der FC Bayern vorne mit. Der Rekordmeister kam in der Saison 2018/19 auf einen Umsatz von 660,1 Millionen Euro. Für die Münchener bedeutet das im Ranking wie in den letzten Jahren Platz vier. Der BVB rangiert mit 377,1 Millionen Euro erneut an zwölfter Stelle, und Schalke 04 verbesserte sich dank der Teilnahme an der Champions League in der vorherigen Saison mit 324,8 Millionen um einen Platz und ist nun 15.