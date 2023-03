Die Ursachen der Gender Gaps am Arbeitsmarkt sind vielfältig, aber alle drei haben mit einem Lebensereignis zu tun: der Geburt eines Babys. Frauen bleiben oft erstmal zu Hause und arbeiten nach der Rückkehr in den Job lange Teilzeit. Daraus ergibt sich eine Verdienstungleichheit, die Folgen bis zur Rente hat. Um das zu ändern "müsste die Arbeitszeit gleichmäßiger auf beide Geschlechter verteilt werden", schreibt das Statistische Bundesamt.



Damit das klappt, hat das DIW 2020 eine Reihe von Punkten vorgeschlagen: den Ausbau der Ganztagsbetreuung, eine Reform des Ehegattensplittings, flexible Arbeitszeitmodelle und das Top-Sharing - eine Führungsstelle an zwei Teilzeitkräfte vergeben. Doch es sieht auch Mütter und Väter in der Pflicht, "sich für eine Angleichung der Arbeitsstunden einzusetzen, anstatt in traditionelle Verhaltensmuster zu verfallen".