Die Bundesregierung will, dass Unternehmen wieder häufiger nach Tarif bezahlen. Mit gutem Beispiel voran geht sie dabei allerdings nicht. Denn 19 von 46 Firmen, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist, sind nicht an Tarifverträge gebunden. Das geht aus einer Anfrage der Linken-Parteichefin Katja Kipping an das Bundesfinanzministerium hervor.