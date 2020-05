In der Krise wird wieder mehr lineares Fernsehen geschaut. TV-Sondersendungen zum Corona-Virus und zur Lage in Deutschland führen zu hohen Einschaltquoten. Bis zu Beginn der Maßnahmen am 16. März lag die tägliche Sehdauer in diesem Jahr noch bei 231 Minuten. Seit Beginn der Maßnahmen stieg diese um 11 Prozent an und lag in der zweiten Märzhälfte bei 257 Minuten. Im gesamten März 2020 lag die tägliche Sehdauer damit bei 244 Minuten. Zum Vergleich: im März 2019 betrug sie 226 Minuten.