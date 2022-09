Die Händler zahlen an Girocard zudem viel geringere Gebühren, als wenn sie Kreditkartenzahlung anbieten. An 250.000 Akzeptanzstellen ist nach Angaben des Forschungsinstituts EHI Retail Institute ohnehin nur die Zahlung mit Girocard möglich. Doch nutzen die Sparkassen und Volksbanken nun das "Co-Badge", will heißen: Sie bieten die Girocard mit den Funktionen auch der Mastercard oder Visacard an. Das aber bedeutet, dass sie doppelt Gebühren an die Kartenausgeber zahlen müssen - eine, wenn auch geringe, an Girocard, die andere, teurere an einen der beiden amerikanischen Kartenanbieter.