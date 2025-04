Gold auf Rekordhoch: Sicherer Hafen oder Spekulationsobjekt?

Es ist historisch: Noch nie zuvor kostete eine Feinunze (circa 31,1 Gramm) Gold so viel wie zurzeit. Sagenhafte 3.500 US-Dollar wurden in den letzten Tagen an den internationalen Finanzmärkten für das Edelmetall aufgerufen. Seit Ende März stieg der Goldpreis um fast zwölf Prozent. Seit Jahresbeginn zog der Kurs um rund ein Drittel an, nachdem sich Gold bereits im Vorjahr um 27 Prozent verteuert hatte.