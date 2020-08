Ein Argument immerhin haben die Gold-Bullen auf ihrer Seite. Ja, das Edelmetall notiert auf Rekordhoch, aber irgendwie auch nicht. Zwar kostete die Feinunze noch nie so viel wie heute, doch berücksichtigt man die Inflation, misst also mit realer Kaufkraft, so sind die gut 2.000 Dollar dieser Tage weniger als die 1.921 Dollar vom vorherigen Höchststand 2011. Und sehr viel weniger als die 873 Dollar beim Ölpreisschock 1980. Paradox, aber Fakt: Zwar war Gold noch nie so teuer, aber es war schon einmal mehr wert!