Mit so einem Projekt gleicht auch Rewe nach eigener Aussage die Emissionen der Herstellung des Hähnchenfilets aus. Es handele sich dabei um ein Projekt zum Waldschutz in Peru (Tambopata), in dem unter anderem Paranüsse angebaut werden. Das dort eingesparte CO2 wird in Form von CO2-Zertifikaten gehandelt. Rewe kauft also in Peru die Erlaubnis zur Emission für die Produktion des Hähnchenfilets - immerhin gut 9.000 Tonnen CO2.