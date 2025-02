Zentralbanken treiben den Goldpreis - Schwellenländer aktiv

Die Rallye am Goldmarkt geht weiter. Nachdem das Edelmetall bereits im vergangenen Jahr um satte 27 Prozent gestiegen war, erreichte der Goldpreis in dieser Woche einen neuen Rekord. Eine Feinunze war zeitweise über 2.940 Dollar wert. Manche Beobachter glauben, dass nun auch die nächste psychologische Marke von 3.000 US-Dollar geknackt werden könnte.

Zentralbanken verstärkt als Gold-Käufer

Was den Preis treibt ist vor allem Unsicherheit: Gold gilt Anlegern seit jeher als Anker in unruhigen Zeiten. Sinkende Zinsen in großen Wirtschafsräumen wie den USA und Europa haben ebenfalls eine Rolle gespielt. Denn für Gold gibt es keine Zinsen. Sinken die Zinsen, kann Gold vor allem mit Staatsanleihen besser als Wertanlage konkurrieren. Doch reichen diese Erklärungen für die aktuelle Rallye nicht aus.

Hohe Staatsschulden in den USA

Die höchsten Goldreserven der Welt hält die amerikanische Notenbank FED, gefolgt von der Deutschen Bundesbank . Doch sind es nicht diese Zentralbanken, die am Goldmarkt nun in Erscheinung treten - die Bestände der FED als auch der Bundesbank bleiben seit Jahren fast unverändert. Es sind vor allem Notenbanken aus Schwellenländern, die Goldbestände aufbauen.

Dabei liegt der Beginn des Anstiegs von Notenbankkäufen nicht zufällig in den Jahren nach 2008: In der Folge der großen Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise sind die Staatsschulden in vielen Ländern explodiert. Auch in den USA ist die Verschuldung in jenen Jahren stark gestiegen. Mittlerweile liegt die US-Schuldenquote bei rund 120 Prozent gemessen an der Wirtschaftsleistung.