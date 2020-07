Gold gilt an den Finanzmärkten als Krisenwährung. Es ist selten und es lässt sich nicht beliebig vermehren – wie etwa Geld. Deswegen dient es Anlegern als Schutz vor möglicher Inflation. Das gilt vor allem in Zeiten, in denen die Notenbanken mit aller Macht versuchen, Finanzmärkte und Wirtschaft mit billigem Geld am Laufen zu halten.