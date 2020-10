Für Google beläuft sich laut Statista der Marktanteil der Google-Suchmaschine in den USA auf 81 Prozent, in Deutschland auf 90 Prozent. Für Deutschland gibt die Wirtschaftswoche den Wert von 4,2 Milliarden Suchanfragen pro Monat an. Das entspräche 140 Millionen Suchanfragen pro Tag.