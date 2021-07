Der BFD soll zwar ein Freiwilligendienst für alle Altersgruppen sein, dennoch ist der Anteil von jung und alt in der Bundesrepublik sehr unterschiedlich verteilt: im Osten ist der Anteil älterer Bufdis durchweg deutlich höher als im Westen. 2017 waren in Nordrhein-Westfalen 7.138 Freiwillige unter 27 Jahren im Dienst, dagegen nur 304 Bufdis über 51 Jahren. In Sachsen-Anhalt wiederum gab es 294 Bufdis unter 27 und 889 über 51 Jahren.