Das Gegenteil könnte nun der Fall sein. Zunächst muss noch geklärt werden, ob die Bank ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen kann. Dem Vernehmen nach geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung. Die Greensill-Mutter erklärte am Montag ihre Insolvenz, sowohl in Großbritannien als auch in Australien. Die Zukunft der in Bremen ansässigen Tochter hängt also am seidenen Faden.