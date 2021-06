Röseler: Also wir sind misstrauisch geworden im Frühjahr des letzten Jahres. Zum einen ist die Greensill Bank sehr stark gewachsen. Das Wachstum begann so um 2019, was nicht per se verwerflich ist. Wir bekamen dann aber einen Hinweis im Frühjahr von der englischen Aufsicht. Daraufhin haben wir dann eine eigene Taskforce gegründet, die selbst erst mal recherchiert hat, Wissen angehäuft hat und dann sehr schnell damit beauftragt war, einen Prüfungsauftrag zu formulieren.