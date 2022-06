"Um die Laufzeiten der drei AKW, die noch am Netz sind, zu verlängern, müsste man diese in den Streck-Betrieb schicken - also über den 31.12. hinaus in Betrieb lassen, mit den aktuellen Brennelementen. Dafür müsste man sie ein bisschen herunterfahren, sodass die Brennelemente länger ausreichen. Etwa bis in den nächsten Frühling. Das könnte durchaus dazu beitragen, dass wir im Winter auch Gas einsparen können, weil die AKW dann eben Anfang 2023 noch zur Verfügung stehen.