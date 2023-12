Kosten durch Fehltage: So teuer können Krankheitswellen sein

Ob Corona oder Grippe, die Zahlen von akuten Atemwegserkrankungen steigen von Woche zu Woche weiter an. Dadurch werden auch die Arzt-Praxen vor eine echte Belastungsprobe gestellt. 21.12.2023 | 2:43 min

Die derzeitige Welle von Atemwegs- und Influenza-Erkrankungen könntean volkswirtschaftlichen Kosten verursachen - das hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) errechnet. "Allein durch den krankheitsbedingten Arbeitsausfall könnte der deutschen Volkswirtschaft ein Verlust in der Bruttowertschöpfung von 32 bis 36 Milliarden Euro entstehen", zitiert die "Welt am Sonntag" aus den Berechnungen.

So ist die Zahl aller neuen Fälle pro Woche aktuell um bis zu 53 Prozent höher als in den Vergleichswochen der letzten schweren Grippewelle vor Corona in der Saison 2017/2018.

Wie sah das bei früheren Grippewellen aus?

In den Jahren danach sind die berechneten Kosten nochmal stark gestiegen. Für die Grippewelle im vergangenen Winter rechnete das IfW im schlechtesten Fall mit einem Schaden von mehr als 40 Milliarden Euro allein durch Produktivitätsverluste am Arbeitsplatz. Das sind mehr als 1,2 Prozent der Wertschöpfung eines Jahres. 2017/2018 lag der durch Arbeitsausfall verursachte Rückgang bei ca. 0,7 Prozent der Wertschöpfung.

Corona, Grippe, Erkältung - der Arzt Cihan Çelik appelliert: "Wer krank ist, sollte zuhause bleiben." 21.12.2023 | 4:54 min

Entscheidend für die Höhe dieser Kosten oder Verluste ist die Länge der Grippewelle, die Zahl der Infizierten und die damit verbundenen Fehltage am Arbeitsplatz. Diese Fehlzeiten waren in den letzten zwei Jahrzehnten relativ konstant, mit einer leichten Tendenz nach oben. Der Höchststand wurde im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 erreicht. Seitdem ist die Zahl der Fehltage wieder leicht gesunken und lag 2022 bei 6,9 Tagen pro Arbeitnehmer.

Was macht so viele Menschen aktuell krank?

In den vergangenen Wochen hatte die Welle von Atemwegserkrankungen bereits zu massiven Störungen in unterschiedlichen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft geführt: von gestrichenen Zug- und Busverbindungen bis hin zu Unterrichtsausfällen an Schulen oder Angebotsreduzierungen an Kitas.